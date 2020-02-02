Общество
РИА НовостиВъезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
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Хозяева площадки победили во встрече со счетом 6:3. В составе гостей Валерий Ничушкин забил гол и сделал результативную передачу.
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Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
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Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
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Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
Происшествия
На борту заблокированного в Италии лайнера находятся 67 граждан России
Круизный лайнер заблокирован в 100 км от Рима. На борту находятся шесть тысяч пассажиров.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
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На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
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Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе
Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае.
Здоровье
В Тюмени у студентки с коронавирусом были симптомы ОРЗ
Главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина рассказала о том, что студентка из Китая, заболевшая коронавирусом и госпитализированная в Тюмени, поступила с легкими симптомами ОРЗ, а ее самочувствие не ухудшалось.
Экономика
Подсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»
Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник».
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
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За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
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На Украине националисты сорвали фестиваль документального кино
Украинские националисты сорвали Международный фестиваль документального христианского кино в Днепре.
Происшествия
Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах
В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида).
Здоровье
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Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции
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Новые потеющие роботы охлаждаются быстрее, чем люди
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Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
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Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
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