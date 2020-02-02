Общество

РИА НовостиРИА НовостиВъезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
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В Приморье сообщили об открытии карантинных пунктов для граждан КНР

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