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Viber закрыл офис в Минске из-за действий властей страны

Rakuten Генеральный директор компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал изданию Forbes о закрытии офиса в Минске. По словам Агауа, компания приняла решение о закрытии офиса в связи с жестким подавлением протестов в Белоруссии и нападениями на расположенные по соседству офисы "Яндекс" и "Uber".В источнике
С чего всё началось
Forbes

«Мы решили закрыть офис»: глава Viber о том, как выборы и протесты в Белоруссии отразились на бизнесе компании

120 сотрудников в Минске, но из-за коронавируса офис был открыт только для тех, кто действительно хотел работать в офисе, поэтому там было только 20 человек.
Forbesвчера в 09:05
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Lenta.ru

Viber отреагировал на подавление протестов в Белоруссии и закрыл офис в Минске

Lenta.ru04:58
Коммерсантъ

Viber задумался о сокращении инвестиций в Белоруссию

Коммерсантъ05:41
РБК

Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс»

РБК05:16
RT на русском

Viber назвал временной мерой закрытие офиса в Минске

RT на русском06:52
Газета.Ru

Viber закрывает офис в Белоруссии

Газета.Ru04:49
ТАСС

Viber решила закрыть офис в Белоруссии

ТАСС04:33
Forbes

«Мы решили закрыть офис»: глава Viber о том, как выборы и протесты в Белоруссии отразились на бизнесе компании

Forbesвчера в 09:05
КП - Беларусь

Viber закрывает офис в Минске: «Двое наших сотрудников были арестованы без видимых причин. Одного отпустили, второй - в больнице с серьезными травмами»

КП - Беларусь05:20

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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Основой лекарства против коронавируса может стать грудное молоко

При исследовании зараженных коронавирусом клеток, которые предварительно были ослаблены для лабораторных исследований аналогом COVID-19, специалисты поняли, что грудное молоко может эффективно его подавить.
Live2407:12