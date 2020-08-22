Viber закрыл офис в Минске из-за действий властей страны
Rakuten Генеральный директор компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал изданию Forbes о закрытии офиса в Минске. По словам Агауа, компания приняла решение о закрытии офиса в связи с жестким подавлением протестов в Белоруссии и нападениями на расположенные по соседству офисы "Яндекс" и "Uber".В источнике
С чего всё началось
«Мы решили закрыть офис»: глава Viber о том, как выборы и протесты в Белоруссии отразились на бизнесе компании
120 сотрудников в Минске, но из-за коронавируса офис был открыт только для тех, кто действительно хотел работать в офисе, поэтому там было только 20 человек.
Forbesвчера в 09:05
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