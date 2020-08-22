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Viber закрыл офис в Минске из-за действий властей страны

Rakuten Генеральный директор компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал изданию Forbes о закрытии офиса в Минске. По словам Агауа, компания приняла решение о закрытии офиса в связи с жестким подавлением протестов в Белоруссии и нападениями на расположенные по соседству офисы "Яндекс" и "Uber".В источнике
С чего всё началось
Forbes

«Мы решили закрыть офис»: глава Viber о том, как выборы и протесты в Белоруссии отразились на бизнесе компании

120 сотрудников в Минске, но из-за коронавируса офис был открыт только для тех, кто действительно хотел работать в офисе, поэтому там было только 20 человек.
Forbesвчера в 09:05
Подробнее о событии
RT на русском

Viber назвал временной мерой закрытие офиса в Минске

RT на русском06:52
Коммерсантъ

Viber задумался о сокращении инвестиций в Белоруссию

Коммерсантъ05:41
ТАСС

Viber решила закрыть офис в Белоруссии

ТАСС04:33
Lenta.ru

Viber отреагировал на подавление протестов в Белоруссии и закрыл офис в Минске

Lenta.ru04:58
Газета.Ru

Viber закрывает офис в Белоруссии

Газета.Ru04:49
РБК

Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс»

РБК05:16
Forbes

«Мы решили закрыть офис»: глава Viber о том, как выборы и протесты в Белоруссии отразились на бизнесе компании

Forbesвчера в 09:05
КП - Беларусь

Viber закрывает офис в Минске: «Двое наших сотрудников были арестованы без видимых причин. Одного отпустили, второй - в больнице с серьезными травмами»

КП - Беларусь05:20

Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
RT на русском09:16