Viber закрыл офис в Минске из-за действий властей страны

РБК 16

Rakuten Генеральный директор компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал изданию Forbes о закрытии офиса в Минске. По словам Агауа, компания приняла решение о закрытии офиса в связи с жестким подавлением протестов в Белоруссии и нападениями на расположенные по соседству офисы "Яндекс" и "Uber".