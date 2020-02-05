Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЛишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане. Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
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с чего всё началось
«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что будут действовать в безопасной гавани на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом месте», — цитирует адмирала The Drive
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