с чего всё началось

Руководство ВМС США тревожит растущая активность российских подлодок в Атлантическом океане. Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.

Хоккей Шестеркин стал рекордсменом «Рейнджерс» Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу нью-йоркцев, а сам Шестеркин отразил 27 из 30 нанесенных по его воротам бросков.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Общество В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Футбол «Манчестер Сити» сделает предложение Лионелю Месси Сегодня «ESPN» сообщил о готовности «Манчестер Сити» предложить место в своей команде титулованному аргентинцу, в том случае, если конфликт с представителем руководства «Барселоны» заставит его покинуть клуб.

Футбол Головин помог Монако обыграть Анже Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.

Здоровье Онкологи объяснили рост заболеваемости раком Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.

Общество МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса, оперативно делится информацией, поэтому не следует верить слухам, которые хуже самого вируса, заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Авто Новый Cadillac Escalade постарался удивить публику начинкой История Владимир Гурьянов, Давид Шенгелия Cadillac Escalade первого поколения на платформе GMT400 дебютировал в августе 1998 года и представлял собой роскошную версию внедорожника GMC Yukon Denali (который, в свою очередь, уже был люксовым «двойником» Chevrolet Tahoe).

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.