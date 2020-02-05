с чего всё началось

Высокопоставленный офицер ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что восточное побережье США больше не считается «безопасным прибежищем» для кораблей и подлодок из-за неуклонного роста активности российских подлодок в Атлантическом океане.

Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок

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Технологии Пользователей Android предупредили об опасных приложениях Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.

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Армия и оружие Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.