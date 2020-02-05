Армия и оружие
КоммерсантъВице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок
Высокопоставленный офицер ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Восточное побережье США больше не считается «безопасным прибежищем» для кораблей и подлодок из-за неуклонного роста активности российских подлодок в Атлантическом океане.
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с чего всё началось
«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что будут действовать в безопасной гавани на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом месте», — цитирует адмирала The Drive.Известиявчера в 16:49
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Американский адмирал Льюис пожаловался на активность российских субмарин у побережья США
Народные новостивчера в 18:24
ВМС США считают, что российские подлодки в Атлантике создают напряжение в регионе
HotGeo04 февраля в 13:12
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