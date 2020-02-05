с чего всё началось

Высокопоставленный офицер ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Восточное побережье США больше не считается «безопасным прибежищем» для кораблей и подлодок из-за неуклонного роста активности российских подлодок в Атлантическом океане.

Хоккей Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Происшествия Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.

Футбол Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад» Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет "Барселону" или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у "Реала" после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".

Происшествия Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Политика Украина признала неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Происшествия В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.

Происшествия В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.

Футбол «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Происшествия На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.

Экономика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.