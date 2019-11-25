Политика

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургВице-губернатор Любовь Совершаева покидает Смольный

Вице-губернатор Любовь Совершаева переходит из администрации Петербурга на работу в полпредство СЗФО. Об этом в ходе совещания членов правительства Петербурга в понедельник объявил губернатор города Александр Беглов.
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