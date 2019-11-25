Политика
Коммерсантъ Санкт-ПетербургВице-губернатор Любовь Совершаева покидает Смольный
Вице-губернатор Любовь Совершаева переходит из администрации Петербурга на работу в полпредство СЗФО. Об этом в ходе совещания членов правительства Петербурга в понедельник объявил губернатор города Александр Беглов.
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Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Здоровье
Медики назвали самую полезную ягоду для сердечно-сосудистой системы
Несколько исследований, проведенных медицинскими институтами и клиниками разных стран, установили виды ягод, которые наиболее эффективно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Авто
Lada Vesta с вариатором вышла на рынок
В дилерских центрах АвтоВАЗ стартовала продажа седанов, универсалов и кросс-версий модели Lada Vesta, оснащаемых бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault H4Mk.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства
США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Политика
Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов
По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.