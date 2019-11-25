Вице-губернатор Любовь Совершаева переходит из администрации Петербурга на работу в полпредство СЗФО. Об этом в ходе совещания членов правительства Петербурга в понедельник объявил губернатор города Александр Беглов.

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Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.

Экономика МТС продаст свой бизнес на Украине Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

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Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Политика Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.

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