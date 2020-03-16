Коронавирус

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

Фонтанка.Рувчера в 14:03

В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса

Петербургский дневниквчера в 18:04

Вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:17

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Вице-губернатор Соколов решил изолироваться в Боткина после отпуска в ЕС

Мойка78вчера в 14:11

Вице-губернатора Максима Соколова проверяют на коронавирус

78.ruвчера в 15:58

Вице-губернатор Соколов решил самоизолироваться после отпуска в Европе

МР7.рувчера в 14:21
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Названы затронутые коронавирусом регионы России

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Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
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Прибывшие в Москву из стран с коронавирусом смогут заполнить онлайн-анкету

Люди, прилетевшие в столицу из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, смогут заполнить онлайн-анкету.
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ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

С совместным заявлением стороны выступили впервые.
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Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

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