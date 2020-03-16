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Религия РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.

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