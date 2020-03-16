Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться
Фонтанка.Рувчера в 14:03
В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
Петербургский дневниквчера в 18:04
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34
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Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
Музыка
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Наталья Ионова-Чистякова, известная по псевдониму Глюкоза, сообщила, что продюсер Максим Фадеев хочет лишить ее сценического имени.
Политика
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Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Армия и оружие
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию
«США не осмеливаются начать настоящую войну с Россией, ведь ядерное оружие, которым обладает РФ, может сыграть злую шутку с Америкой»,– пишет Sohu.
Общество
Названы затронутые коронавирусом регионы России
За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Фигурное катание
Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
Общество
Прибывшие в Москву из стран с коронавирусом смогут заполнить онлайн-анкету
Люди, прилетевшие в столицу из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, смогут заполнить онлайн-анкету.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Экономика
ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением
С совместным заявлением стороны выступили впервые.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист
В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Музыка
В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»
Здоровье
Воронежское облправительство запасается на случай коронавируса
Все стационары Воронежской области обеспечены необходимым на случай выявления в регионе коронавируса – в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.