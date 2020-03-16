Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.

Общество Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Происшествия В Петербурге совершили вооруженный налет на банк Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Экономика Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.

Политика Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.

Политика Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.

Политика Еврокомиссия предложила ограничить иностранцам въезд в ЕС Еврокомиссия предложила ограничить на 30 дней въезд в страны Европейского союза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Армия и оружие ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.

Общество Коронавирус может передаваться через банкноты По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.