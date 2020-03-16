Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться
Фонтанка.Рувчера в 14:03
В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
Петербургский дневниквчера в 18:04
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34
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Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму
Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Общество
Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса
Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Происшествия
В Петербурге совершили вооруженный налет на банк
Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тысяч человек
Выздоровели более 76-ти тысяч человек. об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на официальные данные различных стран.
Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Экономика
Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса
Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.
Здоровье
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Гаджеты
Samsung приступила к производству наибыстрейших eUFS-накопителей для смартфонов
Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства самых быстрых в отрасли микросхем флеш-памяти с интерфейсом eUFS 3.1.
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Политика
Еврокомиссия предложила ограничить иностранцам въезд в ЕС
Еврокомиссия предложила ограничить на 30 дней въезд в страны Европейского союза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Здоровье
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Здоровье
В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску
Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.
Общество
Коронавирус может передаваться через банкноты
По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Здоровье
В Тверской области ведётся масштабная профилактика коронавируса
Одно из первых решений – в Тверской области вводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в школах, детских садах, культурных и спортивных организациях, в местах массового скопления людей.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк
Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.