Коронавирус

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

Фонтанка.Рувчера в 14:03

В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса

Петербургский дневниквчера в 18:04

Вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:17

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34

Вице-губернатор Соколов решил изолироваться в Боткина после отпуска в ЕС

Мойка78вчера в 14:11

Вице-губернатора Максима Соколова проверяют на коронавирус

78.ruвчера в 15:58

Вице-губернатор Соколов решил самоизолироваться после отпуска в Европе

МР7.рувчера в 14:21
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Общество

Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
REGNUM вчера в 04:19
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Piter.tv вчера в 14:01
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тысяч человек

Выздоровели более 76-ти тысяч человек. об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на официальные данные различных стран.
Эхо Москвы вчера в 01:31
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru вчера в 08:50
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 15 марта в 04:52
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 15 марта в 20:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Экономика

Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.
Lenta.ru 02:05
Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Политика

Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Москва 24 вчера в 21:48
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Гаджеты

Samsung приступила к производству наибыстрейших eUFS-накопителей для смартфонов

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства самых быстрых в отрасли микросхем флеш-памяти с интерфейсом eUFS 3.1.
3DNews 02:08
Политика

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Медиазона вчера в 09:38
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Политика

Еврокомиссия предложила ограничить иностранцам въезд в ЕС

Еврокомиссия предложила ограничить на 30 дней въезд в страны Европейского союза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Sputnik Литва вчера в 14:30
Здоровье

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 14 марта в 10:46
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Здоровье

В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
URA.Ru вчера в 07:42
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску

Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.
Сегодня.ру 01:58
Общество

Коронавирус может передаваться через банкноты

По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Первый канал вчера в 00:31
Здоровье

В Тверской области ведётся масштабная профилактика коронавируса

Одно из первых решений – в Тверской области вводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в школах, детских садах, культурных и спортивных организациях, в местах массового скопления людей.
Вся Тверь вчера в 10:29
Общество

Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк

Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Эхо Москвы вчера в 15:04
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
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