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Общество Школы в Москве закроют с 21 марта Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

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Космос Новый метод помог зонду InSight возобновить бурение Марса Вашингтон, 15 марта 2020, 14:02 — REGNUM Специалисты миссии InSight смогли возобновить работу бурового инструмента на Марсе благодаря применению нового метода, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.