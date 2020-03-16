Коронавирус

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

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