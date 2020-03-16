Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВице-губернатор Петербурга Соколов находится в больнице Боткина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов находится в больнице имени Боткина, сообщает издание «Фонтанка». Он решил самоизолироваться после поездки в Европу. До 16 марта Соколов находился в плановом отпуске.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов — в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться
Фонтанка.Рувчера в 14:03
В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
Петербургский дневниквчера в 18:04
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34
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