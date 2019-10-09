Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

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