Политика
ТАССВице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
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Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Медведев принял в Москве премьера Финляндии
В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.
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Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
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Представлен новый планшет Huawei MatePad Pro
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
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После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность
В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
Общество
Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы
В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Экономика
Украина втридорога закупит российский уголь в Европе
Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Политика
Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью
Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
Происшествия
В Подмосковье нашли младенца в кустах
Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не плакала громко.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Космос
В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»
Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Армия и оружие
Украинский дипломат заявил о «российской угрозе» для ФРГ и Франции
Украинский дипломат Роман Бессмертный заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может распространиться на территорию ФРГ и Франции, передают "Аргументы недели".
Экономика
Европейские банки выводят миллиарды долларов из американских компаний
Жесткая политика Вашингтона ознаменовалась тем, что крупнейшие европейские банки вывели из холдинговых компаний в Соединенных Штатах порядка 280 миллиардов долларов.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Технологии
Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть
Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.
Политика