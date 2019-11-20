Политика

ТАССТАССВице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
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