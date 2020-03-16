Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВице-губернатор Петербурга госпитализирован в больницу Боткина

Вице-губернатора Максима Соколова госпитализировали в больницу имени Боткина, где он проходит необходимые процедуры. Уточняется, что Соколов сам принял решение изолироваться из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном в понедельник, 16 марта.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов - в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться

Фонтанка.Рувчера в 14:03

В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса

Петербургский дневниквчера в 18:04

Вице-губернатор Максим Соколов принял решение о самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:17

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34

Вице-губернатор Соколов решил изолироваться в Боткина после отпуска в ЕС

Мойка78вчера в 14:11

Вице-губернатора Максима Соколова проверяют на коронавирус

78.ruвчера в 15:58

Вице-губернатор Соколов решил самоизолироваться после отпуска в Европе

МР7.рувчера в 14:21
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Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.
Snob.ru вчера в 11:44
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Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:13
Происшествия

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК

Полицейские и следователи СК в Новосибирске задержали по подозрению в убийстве главы правления ЖСК "Залесский" 53-летнего бизнесмена, сейчас он арестован, сообщает во вторник управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Политика

NYT: Байден победил на праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передает газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 21:20
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя идеальной за ночной подарок Манукяну

За устроенный в ночи подарок телезвезда назвала себя идеальной. Все происходящее на праздновании Бузова снимала в Stories Instagram.
Слово и Дело вчера в 16:28
Политика

В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Аргументы недели вчера в 13:59
Финансы

Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей

Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Newsroom24 вчера в 19:50
Авто

Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Live24 01:06
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском вчера в 10:04
Здоровье

Жителям Подмосковья не дают самим сдать анализ на коронавирус

Жителям Подмосковья разъяснили, кто должен и при каких обстоятельствах сдать анализы на коронавирус.
Ugpressa.ru вчера в 07:33
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Футбол

21-летний испанский тренер скончался от коронавируса

21-летний испанский тренер Франсиско Гарсия скончался от коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:30
Энергетика

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАСС вчера в 23:20
Политика

Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
RT на русском 00:41
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Здоровье

Диетологи назвали продукты, которые по ошибке считают полезными

Ореанда-Новости вчера в 11:18
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.
Эхо Москвы вчера в 02:14
Единоборства

Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»

Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Лезги газет вчера в 23:29
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Общество

В Красноярске зафиксировали больного коронавирусом

В Красноярском крае по предварительным анализам медики выявили больного коронавирусом.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:48
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Piter.tv 00:55
Экономика

Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
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Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:40
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