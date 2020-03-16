Коронавирус
Piter.tvВице-губернатор Петербурга госпитализирован в больницу Боткина
Вице-губернатора Максима Соколова госпитализировали в больницу имени Боткина, где он проходит необходимые процедуры. Уточняется, что Соколов сам принял решение изолироваться из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном в понедельник, 16 марта.
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Вице-губернатор Петербурга Соколов - в больнице Боткина. Так он решил самоизолироваться
Фонтанка.Рувчера в 14:03
В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
Петербургский дневниквчера в 18:04
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:34
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