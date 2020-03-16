Коронавирус
Российская газетаВице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
В сообщении уточняется, что из стран Шенгенской зоны вице-губернатор вернулся 9 марта, а 16 должен был выйти на работу. Но учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения, введенные в Петербурге, Соколов принял решение лечь в больницу, чтобы пройти все необходимые проверки.
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В ближайшее время город может принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
Петербургский дневник18:04
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов попал в больницу Боткина после отдыха в Европе
КП - Санкт-Петербург14:34
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