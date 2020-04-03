Происшествия
Газета.RuВице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
По данным следствия, Плитко создал преступную группу для получения денег от предпринимателей за возможность заключения договоров купли-продажи с крупной лесозаготовочной компанией. Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей.
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с чего всё началось
Сегодня ночью, по данным источников, был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Операция была проведена силами регионального УФСБ.Newsler.ru03:13
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