Сегодня ночью, по данным источников, был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Операция была проведена силами регионального УФСБ.

с чего всё началось

По данным следствия, Плитко создал преступную группу для получения денег от предпринимателей за возможность заключения договоров купли-продажи с крупной лесозаготовочной компанией. Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей.

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