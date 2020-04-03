Происшествия

Газета.RuГазета.RuВице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

По данным следствия, Плитко создал преступную группу для получения денег от предпринимателей за возможность заключения договоров купли-продажи с крупной лесозаготовочной компанией. Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей.
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с чего всё началось

Ночью задержан вице-губернатор Кировской области

Сегодня ночью, по данным источников, был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Операция была проведена силами регионального УФСБ.
Newsler.ru03:13

Подробнее о событии

Кроме вице-губернатора, задержан еще и министр лесного хозяйства

Эхо Москвы в Кирове08:09

Кировского вице-губернатора задержали по подозрению во взяточничестве

РИА Новости05:11

Стало известно, за что задержали вице-губернатора Кировской области

Свойкировский.рф04:34

Раскрыты подробности задержания кировского вице-губернатора оперативниками ФСБ

Lenta.ru05:16

В Кировской области задержан вице-губернатор Андрей Плитко

Киров.RU04:01

Бикалюк о задержании Плитко: «В ближайшее время президентом должны быть приняты кадровые решения»

Newsler.ru07:34

Источники «Бизнес Новостей» подтвердили задержание Андрея Плитко

Бизнес-новости в Кирове04:45
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Экономика

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Известия 07:41
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Общество

Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Общество

В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Здоровье

В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных

Лечение шести онкобольных отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые контактировали с сотрудником с положительным тестом на коронавирус, временно приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 07:28
Общество

В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом

Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 07:03
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Гаджеты

Представлен смартфон Moto g8 power lite с батареей на 5000 мАч

Megaobzor.com 04:04
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
SakhaNews 07:59
Происшествия

Жительницу Сочи задержали с поддельным пропуском для карантина

Женщина позже рассказала, что скачала пропуск через интернет и распечатала на принтере, — сообщили «СочиСтрим» в пресс-службе УВД по Сочи.
СочиСтрим 05:08
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Гаджеты

Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений

Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Российская газета 06:51
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
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