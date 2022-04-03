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Вице-канцлер ФРГ Хабек: новые санкции ЕС против России затронут финансовый сектор

Пятый пакет санкций Евросоюза против России может быть принят уже на следующей неделе, сообщил
 вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и проблемам климата Роберт Хабек в эфире ZDF.
РБК
"Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы российская собственность, участвующая в использовании [германской энергетической] инфраструктуры, - "Газпрома" или "Роснефти", не подвергалась самоуправству со стороны России", - заявил глава Минэкономики.
ТАСС
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania ("Газпром Германия") и Rosneft Deutschland ("Роснефть Дойчланд").
ТАСС
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла о намерении Евросоюза ввести запрета на поставки газа из России.
Комсомольская правда

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