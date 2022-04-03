"Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы российская собственность, участвующая в использовании [германской энергетической] инфраструктуры, - "Газпрома" или "Роснефти", не подвергалась самоуправству со стороны России", - заявил глава Минэкономики.
Учитывая, что материалы в телеграм-каналах и на новостных порталах разных изданий вышли одновременно, все это напоминает четко спланированную акцию, направленную на то, чтобы обвинить российских военнослужащих в преступлениях.
Лондонская национальная галерея переименовала полотно французского живописца и одного из виднейших представителей импрессионистского движения Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».