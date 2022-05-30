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Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России

Введение Соединенными Штатами запрета на импорт углеводородов из России привело к увеличению цен на мировом рынке и росту доходов Москвы, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью CNN.
РБК
США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
РИА Новости
В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России.
РИА Новости
Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Вице-канцлер ФРГ усомнился в эффективности эмбарго США на нефть из РФ
Интерфакс17:04
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НТВвчера в 14:44
Вице-канцлер ФРГ заявил, что запрет США на ввоз нефти из РФ пока не дал желаемого эффекта
Газета.Ruвчера в 14:54
После санкций США Россия стала получать больше денег, продавая меньше нефти
Взгляд.рувчера в 14:52
Вице-канцлер Германии Хабек: эмбарго на российскую нефть не приносит ожидаемого эффекта
ПРАЙМвчера в 16:10
Вице-канцлер Германии Хабек: ограничения на нефть из России не дали ожидаемого эффекта
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Вице-канцлер ФРГ: ограничения на нефть из РФ не дают ожидаемого эффекта
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