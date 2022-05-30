Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.
Министерство труда России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.