Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику», если администрация президента США Джо Байдена не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Работа более 86% компаний в России затронута введенными санкциями, такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.