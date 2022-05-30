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Вице-канцлер ФРГ усомнился в эффективности эмбарго США на нефть из РФ

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал в беседе с CNN
, что эффект от запрета США на импорт нефти из РФ пока не дал желаемого эффекта.
Газета.Ru
Германский политик пояснил в интервью телеканалу CNN, что несмотря на эмбарго Соединенных Штатов, Россия продолжает продавать свою нефть на мировом рынке.
Профиль
США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
РИА Новости
Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
РИА Новости

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Вице-канцлер ФРГ усомнился в эффективности эмбарго США на нефть из РФ
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