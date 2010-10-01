Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыВице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
В настоящее время вся главная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей. Об заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в своем видеообращении на YouTube-канале Департамента здравоохранения столицы.
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Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Информационный центр Правительства Москвы03:02
Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:30
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Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119
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Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Lenta.ru вчера в 14:31
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Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
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В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
REGNUM 03:54
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова
Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Известия 04:30
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки
Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 15 апреля в 07:50
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GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z: MSI представила самую быструю видеокарту
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Дни24 02:48
Общество
В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
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Политика
ГД приняла закон о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа
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SM News 03:46
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
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Интерфакс вчера в 11:08
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
Общество
В Ершовском районе вводится карантин из-за коронавируса
Режим карантина собираются ввести в Ершовском районе - там уже 15 зараженных, в том числе два ребенка.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:11
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин побеседовали по телефону
ИА Новороссия вчера в 10:40
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Общество
Врио главы Коми Уйба рассказал, когда ждать пик пандемии в республике
Владимир Викторович Уйба до назначения ВРИО Главы Республики Коми руководил Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) по 22 января 2020 года.
ИА Красная Весна 04:50
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин
Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 30 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по данным на 17 апреля за последние сутки подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Кубань 24 04:24
Экономика
В Москве обвалились продажи жилья
В годовой динамике число сделок обвалилось на 12 процентов, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».
Lenta.ru 04:36