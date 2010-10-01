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Общество Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119 Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина предоставила оперативную информацию по зараженным коронавирусной инфекцией на утро 17 апреля.

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Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 181

Происшествия В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. 3

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