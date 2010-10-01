Коронавирус
Агентство МоскваВице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится именно на врачей, подчеркнула вице-мэр в видеообращении к медицинским работникам столицы, которое опубликовано в YouTube-канале Депздрава. Она напомнила, что в городе ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение COVID-19.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:30
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Общество
Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе
Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово
Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна 02:06
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Политика
Независимые депутаты потребовали от президента выплатить каждому гражданину РФ по 25 тыс. рублей
Ассоциация независимых депутатов России призвала правительство выплатить из федерального бюджета финансовую помощь всем гражданам РФ в размере 25 тыс. на взрослого и 15 тыс. рублей на ребенка.
Агентство Телеграф 06:16
Армия и оружие
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК 06:00
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Авто
Продажи кроссоверов и внедорожников в первом квартале выросли на 12%
Продажи новых кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2020 года выросли на 11,6% до 183,2 тыс. единиц.
Автоновости дня 07:35
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии
По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Футбол
Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
Авто
Volkswagen опубликовал тизер обновлённого Tiguan
Somanyhorses 04:24
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53