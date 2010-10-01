Коронавирус
Агентство МоскваВице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится именно на врачей, подчеркнула вице-мэр в видеообращении к медицинским работникам столицы, которое опубликовано в YouTube-канале Депздрава. Она напомнила, что в городе ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение COVID-19.
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Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
Информационный центр Правительства Москвы03:02
Вице-мэр Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков за работу
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