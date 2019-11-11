Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

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