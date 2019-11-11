Общество
Российская газетаВице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: отставка вице-мэра по дорожному хозяйству Челябинска была неизбежной
Южноуральская панорама02:24
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Авто
Porsche впервые показал новый 911 Turbo на официальных снимках
С момента дебюта Porsche 911 восьмого поколения прошёл почти год, и автопроизводитель из Штутгарта решил подогреть интерес потребителей к выходу топовых «гражданских» модификаций Turbo и Turbo S. Три предсерийных прототипа 992 Turbo с двумя типами кузова «засветили» в ходе испытаний во французской Ницце.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Космос
Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска «Электро-Л»
Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска спутника «Электро-Л», доставлена на космодром Байконур, сообщили в Центре имени М.В. Хруничева.
Общество
Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
Общество
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Футбол
Сборная России по футболу прилетела в Сочи
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Происшествия
В Саратове мать нашла 5-летнего сына мертвым
По предварительным данным СУ СКР, 10 ноября около 5 утра 31-летняя женщина, находившаяся в доме на улице Гвардейской, обнаружила своего сына в кроватке без признаков жизни.
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар».
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Технологии
WhatsApp массово блокирует пользователей
Пользователи сообщают, что после того, как администраторы групп меняют названия на другое, которое в WhatsApp считают не очень хорошим, то все участники группы блокируются без возможности восстановления аккаунта.
Единоборства
Волков победил Харди на турнире UFC в Москве
Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.