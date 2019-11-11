Общество
Российская газетаВице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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Эксперт: отставка вице-мэра по дорожному хозяйству Челябинска была неизбежной
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Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
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Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
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