Коронавирус

ИзвестияИзвестияВице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

На кадрах чиновница в компании друзей жарит шашлыки на загородной базе недалеко от Абрау-Дюрсо, несмотря на действующий в регионе режим обязательной самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, пишет РЕН ТВ. Об увольнении Демченко сообщил 11 мая мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.
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Без права на ошибку: глава Новороссийска объяснил увольнение вице-мэра

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Газета.Ru вчера в 09:44
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Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

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РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

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Здоровье

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Политика

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Армия и оружие

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Политика

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Общество

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Наука

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