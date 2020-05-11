Коронавирус

ИзвестияИзвестияВице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

На кадрах чиновница в компании друзей жарит шашлыки на загородной базе недалеко от Абрау-Дюрсо, несмотря на действующий в регионе режим обязательной самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, пишет РЕН ТВ. Об увольнении Демченко сообщил 11 мая мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.
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