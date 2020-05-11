Коронавирус
ИзвестияВице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
На кадрах чиновница в компании друзей жарит шашлыки на загородной базе недалеко от Абрау-Дюрсо, несмотря на действующий в регионе режим обязательной самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, пишет РЕН ТВ. Об увольнении Демченко сообщил 11 мая мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.
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Глава Новороссийска уволил заместительницу за нарушение карантина
Московский Комсомолец Краснодарвчера в 13:11
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Происшествия
Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал вину, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 05:18
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Общество
Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
НТА-Приволжье 04:59
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
Общество
Россия стала второй в мире по числу случаев COVID-19
Ранее сегодня в оперативном штабе объявили, что в России за сутки выявили еще 10 899 инфицированных, общее число случаев достигло 232 243.
НТВ 05:29
Кино
Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Энергетика
Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Фигурное катание
Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях
Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.
ProstoProSport 05:00
Гаджеты
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Аналогичное решение было недавно со смартфоном Huawei P30 lite New Edition, который также выпускается с сервисами Google.
The GEEK 04:46
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Здоровье
На Украине люди без симптомов не могут бесплатно тестироваться на COVID-19
Украинцы не могут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР на коронавирус, если у них нет симптомов и не было контактов с больными COVID-19.
Украина.ру 05:16
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26