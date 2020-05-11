Коронавирус
REGNUMВице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. Дьяченко назвал поведение своей заместительницы неподобающим и объявил о том, что Демченко покидает свой пост.
Читать в источнике
Оценить522
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Новороссийска уволил заместительницу за нарушение карантина
Московский Комсомолец Краснодар13:11
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне (The Athletic)
Форвард Кирилл Капризов, вероятно, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне, если его возобновят, сообщает The Athletic.
Sports.ru 18:00
Здоровье
Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Единоборства
«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Нурмагомедов ответил на оскорбления от Макгрегора
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, который назвал россиянина «прячущейся крысой».
Чемпионат 20:41
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00
Общество
Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия 12:21
Общество
Путин пообещал один раз по 10 тыс. для семей с детьми
Путин предложил ввести единовременные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. Пособие составит 10 тыс. рублей, заявил он 11 мая.
Тайга.инфо 11:00
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса
Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.
РБК 21:43
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости 11:16
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Наука
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус 21:07
Общество
Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Общество
Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Общество
Жителей Кузбасса обязали носить медицинские маски
Губернатор отметил, что такая мера необходима, чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости.
Газета Кемерова 07:15
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X
Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews 16:51