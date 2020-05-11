Коронавирус

REGNUMREGNUMВице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. Дьяченко назвал поведение своей заместительницы неподобающим и объявил о том, что Демченко покидает свой пост.
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