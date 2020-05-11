Коронавирус
ИзвестияВице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
На кадрах чиновница в компании друзей жарит шашлыки на загородной базе недалеко от Абрау-Дюрсо, несмотря на действующий в регионе режим обязательной самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, пишет РЕН ТВ. Об увольнении Демченко сообщил 11 мая мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.
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Глава Новороссийска уволил заместительницу за нарушение карантина
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Уволена заммэра Новороссийска, побывавшая на майской тусовке во время карантина
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На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек
Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
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В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1820 пациентов, ранее заболевших коронавирусной инфекцией.
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Стало известно, где в Самарской области ослабят ограничения с 12 мая
Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
СОВА вчера в 14:22
Общество
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Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
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РБК 00:00
Общество
Путин раскритиковал реализацию выплат медикам
Президент России Владимир Путин заявил, что всего 56 субъектов выплатили дополнительные средства медработникам, борющимся с коронавирусом, а получили деньги меньше половины медиков.
Взгляд.ру вчера в 09:51
Экономика
Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Резервный фонд правительства выделит более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях.
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На Кубани продлили карантин до 23 мая
На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com вчера в 15:06
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Политика
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
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В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:42
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех
Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Общество
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
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