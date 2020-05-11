Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. Об этом глава города Игорь Дьяченко сообщил в инстаграме.

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

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