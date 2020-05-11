Коронавирус

REGNUMREGNUMВице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. Дьяченко назвал поведение своей заместительницы неподобающим и объявил о том, что Демченко покидает свой пост.
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Игорь Дяченко
Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти.
— Игорь Дяченко, политикТелеканал 360° 14:53

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Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости15:30

Уволена заммэра Новороссийска, побывавшая на майской тусовке во время карантина

КП - Кубань12:11

Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

REGNUM15:10

Вице-мэр Новороссийска Демченко покидает свой пост из-за нарушения режима самоизоляции

ТАСС13:56

Глава Новороссийска уволил заместительницу за нарушение карантина

Московский Комсомолец Краснодар13:11

Мэр Новороссийска уволил своего заместителя за нарушение карантина

Югополис12:43

Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим самоизоляции

Lenta.ru14:29
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
65
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
51
Общество

Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции

В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Аргументы недели 13:11
3
Политика

В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости 15:11
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
38
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
147
Здоровье

В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
8
Происшествия

Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на юге Петербурга

ТАСС 14:06
3
Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
21
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России военнослужащих снизилось

Московский Комсомолец 13:37
256
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
52
Общество

Путин: на всех детей от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей

С 1 июня 2020 г. каждая российская семья с детьми от 3 до 15 лет включительно (не достигшими 16 лет) сможет получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в этом возрасте.
Милосердие.ru 09:40
489
Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
257
Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
56
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
237
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
68
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
2
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
283
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Общество

В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно

Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
2
Общество

В Калининградской области с 12 мая откроются торговые центры

В Калининградской области с 12 мая в ограниченном режиме из-за коронавируса откроются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Национальная служба новостей 13:43
2
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
162
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
4,4K
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
115
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
158
Здоровье

Только предварительная запись. И клиенты ждут на улице

4. Ограничить численность персонала, находящегося в помещениях организации, сотрудниками, которые непосредственно оказывают парикмахерские и косметические услуги клиентам, а также лицом, ответственным за оплату услуг и проведение противоэпидемических (дезинфекционных) мероприятий.
IvanovoNews 06:25
270
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
66
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
136
Общество

Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
15
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
112
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