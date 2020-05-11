Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти.

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. Дьяченко назвал поведение своей заместительницы неподобающим и объявил о том, что Демченко покидает свой пост.

Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

Общество Определены сроки открытия школ и детских садов в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов. 65

Шоу-бизнес Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой 13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы. 51

Общество Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации. 3

Политика В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 38

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 147

Здоровье В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета. 8

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 21

Общество Путин: на всех детей от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей С 1 июня 2020 г. каждая российская семья с детьми от 3 до 15 лет включительно (не достигшими 16 лет) сможет получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в этом возрасте. 489

Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 257

Общество В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 56

Общество В Крыму режим самоизоляции продлили до лета В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. 237

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 283

Общество В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб. 2

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 162

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 4,4K

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 115

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 158

Здоровье Только предварительная запись. И клиенты ждут на улице 4. Ограничить численность персонала, находящегося в помещениях организации, сотрудниками, которые непосредственно оказывают парикмахерские и косметические услуги клиентам, а также лицом, ответственным за оплату услуг и проведение противоэпидемических (дезинфекционных) мероприятий. 270

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 66