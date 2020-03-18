Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.

Технологии «Триколор» вышел в онлайн на телевизорах LG Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться «Люди старше 60 лет находятся в группе основного риска, поскольку именно у них могут произойти осложнения из-за повышенной нагрузки на иммунную систему», - упоминается в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Политика Ольга Васильева назначена председателем попечительского совета РАО Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ольга Васильева назначается председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО).

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».