Коронавирус
Российская газетаВице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех
Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.
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Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Политика
Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка
Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Космос
Найдена первая планета вне диска Млечного Пути
Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Технологии
«Триколор» вышел в онлайн на телевизорах LG
Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине
Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Общество
Определен срок жизни коронавируса на различных предметах
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
В содержании 31-й "дорожной карты" по созданию Союзного государства России и Белоруссии говорится о создании 12 наднациональных органов.
Религия
В церквях и храмах из-за короновируса орловцев ждут изменения
В орловских храмах и церквях введут дополнительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
«Люди старше 60 лет находятся в группе основного риска, поскольку именно у них могут произойти осложнения из-за повышенной нагрузки на иммунную систему», - упоминается в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.
Политика
Ольга Васильева назначена председателем попечительского совета РАО
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ольга Васильева назначается председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО).
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины против коронавируса
В среду, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге началась разработка вакцины против коронавируса.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.