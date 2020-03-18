Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.
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Вице-премьер отреагировала на раскупленную гречку фразой «хватит на всех»

РБК10:18

Вице-премьер Абрамченко заверила, что гречки хватит на всех

Коммерсантъ09:08

Абрамченко поручила сформировать продуктовые запасы в торговых сетях

РЕН ТВ08:00

Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Российская газета08:25

Абрамченко поручила обеспечить бесперебойные поставки продуктов

РИА Новости08:24

Вице-премьер Абрамченко назвала необоснованным ажиотаж вокруг некоторых продуктов

Телеканал 360°08:31

В правительстве опровергли дефицит товаров в России

Известия08:38
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Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
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В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Экономика

Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию.
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Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию по бою с Тони Фергюсоном

FightTime.ru 01:46
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
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Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Известия 09:29
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Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Вести.Ru 11:48
Политика

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Вести.Ru 11:15
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Известия 11:14
Космос

Найдена первая планета вне диска Млечного Пути

Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
МИР 24 вчера в 02:27
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

RuNews24.ru вчера в 06:06
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
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«Триколор» вышел в онлайн на телевизорах LG

Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.
TelecomDaily вчера в 09:41
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине.
Piter.tv 11:59
Общество

Определен срок жизни коронавируса на различных предметах

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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

В содержании 31-й "дорожной карты" по созданию Союзного государства России и Белоруссии говорится о создании 12 наднациональных органов.
Газета.Ru 07:46
Религия

В церквях и храмах из-за короновируса орловцев ждут изменения

В орловских храмах и церквях введут дополнительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19.
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Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

«Люди старше 60 лет находятся в группе основного риска, поскольку именно у них могут произойти осложнения из-за повышенной нагрузки на иммунную систему», - упоминается в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.
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Политика

Ольга Васильева назначена председателем попечительского совета РАО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ольга Васильева назначается председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО).
News.ru 12:10
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Общество

Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ.
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Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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Технологии

В Петербурге началась разработка вакцины против коронавируса

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Piter.tv 09:36
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

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Ведомости 03:01
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
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