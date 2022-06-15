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Вице-премьер Абрамченко: в России тестируют замену продуктовой упаковки Tetra Pak

В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости
Абрамченко добавила, что в России теперь, «может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу».
Секрет фирмы
Первые партии отечественного картона для упаковки PurePak уже закуплены для молочной отрасли.
РБК
12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.
Известия

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В России разработают альтернативу упаковке Tetra Pak
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