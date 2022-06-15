В России с конца февраля значительно вырос спрос на коммерческие беспилотники и цены на них, среди причин такой тенденции — приостановки поставок и закупки БПЛА для использования в военных целях в Луганской и Донецкой народных республиках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.