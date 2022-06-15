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Вице-премьер Абрамченко заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РБК
, что Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины, в том числе из тех областей, которые перешли под контроль российских вооруженных сил.
Газета.Ru
Абрамченко пояснила, что вывоз зерна из украинских портов невозможен, поскольку ВСУ заминировали акваторию.
Lenta.ru
«Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие, в том числе зерно», — добавила Абрамченко.
РБК
В мае генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и с Украины.
РБК

Подробнее о событии

Вице-премьер Абрамченко: Россия не препятствует вывозу зерна с Украины
Общественная служба новостей02:24
Вице-премьер Абрамченко рассказала об условиях вывоза зерна с Украины
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