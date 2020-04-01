Коронавирус
RT на русскомВласти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах
«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
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Общество
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Общество
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Космические силы США создали «Космический забор»
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Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня
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В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
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