Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
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В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

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Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

В России прошёл пиковый спрос на продукты в торговых сетях

News.ru01:22
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РБК вчера в 17:00
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С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
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