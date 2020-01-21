Политика

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В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов. Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, где был главой до последнего времени.
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Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина

В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.
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