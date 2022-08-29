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Вице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процента

Спад экономики России в 2022 году может не превысить 3% и оказаться чуть более 2%, в 2023 году снижение ВВП можно ожидать в диапазоне 0,6-0,8%, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Интерфакс
Минэкономразвития оценивало снижение ВВП в целом за 1-е полугодие на 0,5% по сравнению с 1-м полугодием 2021 года.
Финмаркет
Действующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.
Финмаркет
Белоусов также отметил, что инвестиции в основной капитал в РФ во 2-мквартале 2022 года снизились незначительно или не снизились вообще.
Финмаркет

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