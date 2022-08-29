РИА НовостиВице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процентаСпад экономики России в 2022 году может не превысить 3% и оказаться чуть более 2%, в 2023 году снижение ВВП можно ожидать в диапазоне 0,6-0,8%, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.ИнтерфаксМинэкономразвития оценивало снижение ВВП в целом за 1-е полугодие на 0,5% по сравнению с 1-м полугодием 2021 года.ФинмаркетДействующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.ФинмаркетБелоусов также отметил, что инвестиции в основной капитал в РФ во 2-мквартале 2022 года снизились незначительно или не снизились вообще.ФинмаркетЧитать далееСвернутьThe Moscow PostThe Moscow PostФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииБелоусов спрогнозировал спад ВВП на 2%Компания10:26Вице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процентаРИА Новости09:25Вице-премьер Белоусов: спад ВВП России в 2022 году, скорее всего, будет ниже 3%Lenta.ru09:45Белоусов считает, что спад ВВП по итогам 2022 года будет чуть больше 2%ТАСС09:40В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%Интерфакс09:35Вице-премьер Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентовФонтанка.Ру10:14Вице-премьер Белоусов: спад экономики России по итогам года не превысит 3%Экономика сегодня09:23Показать ещёОценить58Поделиться