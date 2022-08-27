Lenta.ruВице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».Lenta.ruПредставители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период.News.ru«Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», — добавили в пресс-службе.РБКВ апреле 2022 года компания "Газпром" прекратила поставлять газ в Болгарию из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях по новой схеме.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтТелеканал 360°Yakutsk.ruИзвестияКомсомольская правдаПрофильГазета.RuРБКLive24ЦарьградНациональная служба новостейРЕН ТВПятый каналАргументы и ФактыREGNUMLife.ruПодробнее о событииПравительство Болгарии не намерено заключать новый контракт с «Газпромом»ИА Красная Веснавчера в 16:02Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»Известия18:33Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»Lenta.ru17:30Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»РБКвчера в 15:10Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»РИА Новости18:49Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»Газета.Ruвчера в 16:46В Софии заявили, что Болгария не будет вести переговоры с «Газпромом» о новом договореТАССвчера в 14:01Показать ещёОценить1,4KПоделиться