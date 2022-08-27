Будьте в Плюсе

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».
Lenta.ru
Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период.
News.ru
«Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», — добавили в пресс-службе.
РБК
В апреле 2022 года компания "Газпром" прекратила поставлять газ в Болгарию из-за отказа страны оплачивать поставки в рублях по новой схеме.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Правительство Болгарии не намерено заключать новый контракт с «Газпромом»
ИА Красная Веснавчера в 16:02
Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»
Известия18:33
Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»
Lenta.ru17:30
Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»
РБКвчера в 15:10
Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»
РИА Новости18:49
Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»
Газета.Ruвчера в 16:46
В Софии заявили, что Болгария не будет вести переговоры с «Газпромом» о новом договоре
ТАССвчера в 14:01

Интересное

Зеленскому нашли замену. На Западе назвали имя нового президента Украины

Западные СМИ считают, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них.
РИА Новостивчера в 01:00

Для ПК-версии Marvel’s Spider-Man Remastered вышел патч 1.824.1.0

Как и обещали разработчики, ПК-версия Marvel’s Spider-Man Remastered получила пострелизный патч, поднимающий актуальную версию игры до 1.824.1.0.
Центральная Служба Новостей26 августа в 05:52

Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении социальных выплат для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик, покинувших эти государства.
RT на русскомвчера в 14:52

Кадыров заявил о необходимости перевода всех военных на усиленное несение службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы.
RT на русском18:10

Певец Дмитрий Маликов честно объяснил, почему забрал сына и уехал от жены

Ранее в Сети появилась информация о том, что певец Дмитрий Маликов покинул жену Елену Изаксон и забрал сына.
CT news18:02

Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономики

Экономист консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что у России есть возможность остановить экспорт газа в страны Европейского союза (ЕС) минимум на год.
Lenta.ru18:02

Сенатор Пушков выступил против поставок российского газа в Молдавию

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа.
RT на русском18:31

Россияне в августе покупали смартфоны дешевле на 7% по сравнению с 2021 годом

"Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - подсчитали аналитики ресурса.
Газета.Ruвчера в 13:46

NOS: в Нидерландах грузовик врезался в людей, устроивших барбекю, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
РИА Новости17:34