На организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве промышленность).
«Интенсивно ведут работы по импортозамещению [среднемагистрального] МС-21, идет подготовка расширения производства. В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин тоже с чисто отечественными двигателями ПД-14», — говорит вице-премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных вооружений Киеву, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.
«В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», — уточняет пресс-служба.