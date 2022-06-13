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Вице-премьер Борисов: массовое производство самолетов в России начнется через 3-5 лет

На организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве промышленность).
РБК
«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», — сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.
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«Интенсивно ведут работы по импортозамещению [среднемагистрального] МС-21, идет подготовка расширения производства. В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин тоже с чисто отечественными двигателями ПД-14», — говорит вице-премьер.
РБК
В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 года.
РБК

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Вице-премьер Борисов: массовое производство самолетов в России начнется через 3-5 лет
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Юрий Борисов: На серийное производство самолетов на замену иностранных уйдет 3–5 лет
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