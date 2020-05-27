Экономика
REGNUMВице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
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России следует переходить на дефицитный бюджет и слезать с "нефтяной иглы", считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.ТАССвчера в 08:27
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Вице-премьер Борисов: надо уходить от «нефтяной иглы», отказаться от профицитного бюджета
Коммерсантъвчера в 10:04
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Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество
Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
Коммерсантъ 04:45
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Кино
Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена
Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
Экономика
Правительство планирует продлить региональные допвыплаты для безработных ещё на два месяца
Власти планируют ещё на два месяца продлить региональную допвыплату для безработных.
Калининград.Ru 04:45
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
Вице-губернатор предложил покинуть заседание играющему в телефон чиновнику
Во время выступления Романа Бусаргина у кого-то из сидящих в зале сработал мобильный телефон и председатель правительства прервал спикера.
Регион 64 04:52
Происшествия
В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова
Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей.
Известия вчера в 11:43
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Новые случаи заражения подтверждены во всех регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели около 8,8 тыс. человек.
REGNUM 03:46
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm 26 мая в 16:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве
Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвиняют в вымогательствах. Польский бизнесмен заявил на него в полицию.
URA.Ru 04:23
Шоу-бизнес
Барбара Пино стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк»
Всем было интересно, кто же станет победительницей седьмого сезона и завоюет сердце обаятельного стоматолога Антона Криворотова.
Киноафиша России 25 мая в 02:12
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Армия и оружие
Встреча российского и американского патрулей в Сирии попала на видео
Вечерний курьер вчера в 08:47
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Общество
Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток
Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия.
REGNUM 05:17