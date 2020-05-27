России следует переходить на дефицитный бюджет и слезать с "нефтяной иглы", считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

с чего всё началось

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

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