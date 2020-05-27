Экономика

REGNUMREGNUMВице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
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с чего всё началось

Российский экономике нужно уходить от «нефтяной иглы», заявил Борисов

Структуру экономики РФ необходимо менять, нужно уходить от "нефтяной иглы" и получать дополнительный рост ВВП за счёт развития высокотехнологичного производства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".
РИА Новости09:48

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Вице-премьер Борисов: России нужно слезать с «нефтяной иглы»

Московский Комсомолец08:49

Вице-премьер Борисов: надо уходить от «нефтяной иглы», отказаться от профицитного бюджета

Коммерсантъ10:04

Юрий Борисов: России надо переходить на дефицитный бюджет

Российская газета09:29

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

REGNUM08:53

Борисов: российской экономике нужно уходить от «нефтяной иглы»

News.ru10:08

Не надо бояться дефицитного бюджета и наращивания госдолга, чтобы обеспечить рост экономики - Борисов

Финмаркет08:49

Борисов: России надо переходить на дефицитный бюджет и слезать с «нефтяной иглы»

ТАСС08:27
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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