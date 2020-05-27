Экономика

REGNUMREGNUMВице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
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с чего всё началось

Российский экономике нужно уходить от «нефтяной иглы», заявил Борисов

Структуру экономики РФ необходимо менять, нужно уходить от "нефтяной иглы" и получать дополнительный рост ВВП за счёт развития высокотехнологичного производства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".
РИА Новости09:48

Подробнее о событии

Борисов: российской экономике нужно уходить от «нефтяной иглы»

News.ru10:08

Борисов: России надо переходить на дефицитный бюджет и слезать с «нефтяной иглы»

ТАСС08:27

Юрий Борисов: России надо переходить на дефицитный бюджет

Российская газета09:29

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

REGNUM08:53

Вице-премьер Борисов: России нужно слезать с «нефтяной иглы»

Московский Комсомолец08:49

Не надо бояться дефицитного бюджета и наращивания госдолга, чтобы обеспечить рост экономики - Борисов

Финмаркет08:49

Вице-премьер Борисов: надо уходить от «нефтяной иглы», отказаться от профицитного бюджета

Коммерсантъ10:04
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

РИА Новости 06:38
1,1K
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
1,4K
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 21:57
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
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Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
3,7K
Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Политика

Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе

На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
4K
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Армия и оружие

Как начинались бои за донецкий аэропорт

КП - Донецк вчера в 14:25
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
303
Здоровье

Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав

Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
1,9K
Экономика

ПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны вчера в 05:46
1,1K
Общество

Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании

Петербургский дневник 06:40
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
2,4K
Здоровье

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
6,7K
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
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Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК вчера в 17:02
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Шоу-бизнес

«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем

Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru 15:24
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Единоборства

Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC

Газета.Ru 21:01
Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
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Футбол

В АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом.
ProstoProSport 15:16
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 вчера в 08:08
5,9K
Политика

Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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