Политика

REGNUMREGNUMВице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая. Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
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Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств «ввоза яда» из России

РИА Новости11:02

Вице-премьер Чехии заявил, что доказательств ввоза яда из России нет

Газета.Ru13:34

Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств «ввоза яда» из России

Lenta.ru11:32

Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств «ввоза яда» из России

Аргументы и Факты13:40

Власти Чехии признали отсутствие доказательств о ввозе яда российским дипломатом

Взгляд.ру10:22

В Чехии не нашли доказательств абсурдных обвинений русских дипломатов

ИА Красная Весна11:22

Власти Чехии считают, что допустивший утечку информации спецслужб должен быть наказан

ТАСС08:45
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Общество

18 мая в Воронежской области часть ограничений снимут

Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области начнут снижать уже в понедельник, 18 мая.
Обозреватель Врн 08:18
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Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Армия и оружие

В России разработали материал, маскирующий военную технику под сугробы

БИЗНЕС Online 13:38
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Общество

В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
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Футбол

Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:42
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Политика

НАСА представило правила освоения Луны

НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 13:12
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Общество

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
1,1K
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Происшествия

В США расстреляли участников поминальной службы

Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
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Музыка

Определено место проведения Евровидения в 2021 году

В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
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Общество

ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru 05:10
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 вчера в 01:16
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Футбол

Кьеллини: «Мбаппе превосходит Неймара. Он более стабильный игрок»

Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком.
Soccer.ru 12:49
Общество

Сбербанк создал компанию для производства лекарств

Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
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Культура

Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы

Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
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Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Комсомольская правда 09:52
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Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Игры

В Сети появилась информация о дате релиза Assassin’s Creed Valhalla

NewInform вчера в 10:32
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Экономика

В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку

Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
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В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
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