Политика
REGNUMВице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая. Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
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Общество
18 мая в Воронежской области часть ограничений снимут
Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области начнут снижать уже в понедельник, 18 мая.
Обозреватель Врн 08:18
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Армия и оружие
В России разработали материал, маскирующий военную технику под сугробы
БИЗНЕС Online 13:38
Общество
В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
Футбол
Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:42
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
НАСА представило правила освоения Луны
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 13:12
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Происшествия
В США расстреляли участников поминальной службы
Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана).
Вести.Ru 13:28
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек
Регион 64 вчера в 01:16
Футбол
Кьеллини: «Мбаппе превосходит Неймара. Он более стабильный игрок»
Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком.
Soccer.ru 12:49
Общество
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Культура
Граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге снова испортили вандалы
Граффити с Сергеем Бодровым, размещенное возле Александро-Невской лавры, снова испортили вандалы.
Петербургский дневник 10:56
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Игры
В Сети появилась информация о дате релиза Assassin’s Creed Valhalla
NewInform вчера в 10:32
Экономика
В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку
Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:26
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42