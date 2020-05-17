Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая. Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

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