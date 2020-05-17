Политика
REGNUMВице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая. Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
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Политика
Израильский парламент утвердил состав нового правительства
Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Авто
Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления
Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
Общество
Аксенов назвал сроки открытия санаториев и гостиниц для крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ограничения на работу санаториев, а также гостиниц и другой курортной инфраструктуры полуострова для приема отдыхающих с территории республики могут снять после 15 июня.
Московский Комсомолец 06:03
Игры
Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5
Megaobzor.com 10:49
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Технологии
Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
Происшествия
В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры
Вести.Ru 11:59
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах
ГТРК Башкортостан 08:42
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Происшествия
В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре
В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Экономика
Новости кризиса 17 мая: Сбербанк готов продавать вакцину, экономисты требуют раздать деньги всем
Что происходит в России Сбербанк в кризис расширяет свои возможности.
URA.Ru 11:06
Общество
Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес
Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Общество
СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии
Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия 11:52
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь
Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
Вокруг ТВ 10:58
Музыка
Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении 2020»
Телевизионное шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), устроенное в субботу 16 мая вместо гранд-финала отмененного из-за пандемии конкурса песни «Евровидение 2020», разочаровало, с одной стороны тех, кто ожидал эмоций и накала страстей, присущих конкурсным запевам и забегам.
Московский Комсомолец 04:01
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Политика
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Юморист Михаил Вашуков госпитализирован
Bimru.ru 05:48