Политика

REGNUMREGNUMВице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Даже президент Чехии Милош Земен усомнился в том, что эта информация правдивая. Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

В Чехии признали отсутствие доказательств «ввоза яда» из России

Московский Комсомолец11:50

Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств «ввоза яда» из России

Lenta.ru11:32

Власти Чехии считают, что допустивший утечку информации спецслужб должен быть наказан

ТАСС08:45

Чехия заявила об отсутствии доказательств о «дипломате с ядом» из РФ

РЕН ТВ10:27

Власти Чехии признали отсутствие доказательств о ввозе яда российским дипломатом

Взгляд.ру10:22

В Чехии не нашли доказательств абсурдных обвинений русских дипломатов

ИА Красная Весна11:22

Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств «ввоза яда» из России

РИА Новости11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика

Израильский парламент утвердил состав нового правительства

Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Авто

Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления

Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor вчера в 11:18
8
Общество

Аксенов назвал сроки открытия санаториев и гостиниц для крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ограничения на работу санаториев, а также гостиниц и другой курортной инфраструктуры полуострова для приема отдыхающих с территории республики могут снять после 15 июня.
Московский Комсомолец 06:03
11
Игры

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com 10:49
129
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
106
Здоровье

Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
8
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1K
Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
18
Политика

Помпео рассказал о помощи России со стороны США

Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
4
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
413
Технологии

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
Происшествия

В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры

Вести.Ru 11:59
2
Происшествия

Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах

ГТРК Башкортостан 08:42
2
Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
88
Происшествия

В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Экономика

Новости кризиса 17 мая: Сбербанк готов продавать вакцину, экономисты требуют раздать деньги всем

Что происходит в России Сбербанк в кризис расширяет свои возможности.
URA.Ru 11:06
Общество

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
96
Общество

Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
68
Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
88
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
59
Общество

СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия 11:52
100
Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
21
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь

Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
Вокруг ТВ 10:58
5
Музыка

Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении 2020»

Телевизионное шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), устроенное в субботу 16 мая вместо гранд-финала отмененного из-за пандемии конкурса песни «Евровидение 2020», разочаровало, с одной стороны тех, кто ожидал эмоций и накала страстей, присущих конкурсным запевам и забегам.
Московский Комсомолец 04:01
5
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
77
Политика

Путин назвал условие сохранения российской цивилизации

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
3,7K
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
323
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес

Юморист Михаил Вашуков госпитализирован

Bimru.ru 05:48
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное