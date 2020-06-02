Общество

BFM.ruBFM.ruВице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он выступил на брифинге правительства во вторник, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.
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РИА Новости09:49
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