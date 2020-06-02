Общество
REGNUMНазвано время возобновления работы кинотеатров в России
По словам Чернышенко, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля текущего года. Примерно в это же время откроют свои двери для посетителей музеи. Ранее ИА REGNUM сообщало, какой кинофильм станет главной кинопремьерой после открытия кинотеатров для зрителей в России.
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с чего всё началось
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.ТАСС06:40
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