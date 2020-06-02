Общество

REGNUMREGNUMНазвано время возобновления работы кинотеатров в России

По словам Чернышенко, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля текущего года. Примерно в это же время откроют свои двери для посетителей музеи. Ранее ИА REGNUM сообщало, какой кинофильм станет главной кинопремьерой после открытия кинотеатров для зрителей в России.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.
ТАСС06:40

Подробнее о событии

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

РИА Новости09:49

В перечень системообразующих организаций включат еще 49 учреждений культуры

ТАСС07:31

Правительство объявило сроки открытия театров и кино в России

РБК06:49

Кинотеатры откроются в июле

Коммерсантъ08:15

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Ведомости06:22

Кинотеатры в России откроются в июле

V1.ru06:15

Музеи в России могут открыться в середине июля

Интерфакс06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada

Автоновости дня 02:39
38
Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
119
Футбол

Эдер может остаться в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс 15:05
Политика

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
27
Баскетбол

Никола Милутинов стал игроком ЦСКА

Чемпионат 02:27
Происшествия

Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании

По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь.
Политсовет 06:04
538
Футбол

«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам, что делать при резких скачках давления.
ФАН 10:21
46
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
2,7K
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
20
Космос

Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя

Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело вчера в 08:08
5
Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
577
Шоу-бизнес

Губерниев раскритиковал артистов за жалобы на сократившиеся доходы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об артистах, которые жалуются на сократившиеся доходы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15:25
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
50
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
42
Футбол

«Зенит» начал тренироваться по группам

Футболисты «Зенита» собрались на клубной базе 2 июня и приступили к подготовке к возобновлению сезона.
Матч ТВ 13:17
Политика

Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом

Российская газета 13:17
179
Армия и оружие

Россия продала Турции вооружения на миллиард долларов

Экспортные оборонные заказы со стороны Турции оцениваются в один миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
NewInform 07:19
5
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
7
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
46
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
38
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
177
Здоровье

Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу

Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
1
Гаджеты

Обновление iOS сломало iPhone и iPad

Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
5
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
16
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
4
Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда 31 мая в 19:45
5,3K
Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
364
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное