Общество
РИА НовостиВ правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, владельцы кинотеатров должны обеспечить особую рассадку зрителей. Ранее свои рекомендации по работе кинотеатров представил Роспотребнадзор.
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с чего всё началось
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.ТАСС06:40
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Политика
Путин уволил четырех генералов из СКР и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении четырех генералов.
Московский Комсомолец 04:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Армия и оружие
Минобороны передана первая партия модернизированных гаубиц «Мста-С»
Во вторник пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила о поставке Министерству обороны РФ первой партии модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».
Военное дело 09:35
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Происшествия
СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании
В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
Интерфакс 08:59
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
Происшествия
На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов
Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Общество
Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных
Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Армия и оружие
Глава ЛНР об авиаударе по Луганску: Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к соотечественникам по поводу шестой годовщины трагедии 2 июня 2014 года.
Новостной фронт 04:58
Происшествия
В Челябинске охранник магазина отправил в нокаут мужчину на каблуках
Охранник ударил странного посетителя магазина по лицу, отчего тот упал и не вставал до окончания съемки.
Ридус 08:10
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Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Кино
Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых "Рик и Морти" под названием "Звездный Морт: Риквращение Джерри".
Газета.Ru 04:08
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Киберспорт
Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games
Inc-news.ru 04:06
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве
Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39