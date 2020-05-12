Голикова отметила, что новая коронавирусная инфекция является незнакомой и на 100% предсказать развитие эпидемиологической ситуации невозможно. Однако вице-премьер выразила надежду, что к лету жизнь наладится.

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

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