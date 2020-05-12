Коронавирус

REGNUMREGNUMВице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Голикова отметила, что новая коронавирусная инфекция является незнакомой и на 100% предсказать развитие эпидемиологической ситуации невозможно. Однако вице-премьер выразила надежду, что к лету жизнь наладится.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Известия10:03

Голикова надеется, что летом жизнь наладится

РИА Новости10:10

Голикова: надеемся, что летом наша жизнь наладится

Комсомольская правда10:05

Голикова выразила надежду на улучшение эпидемиологической ситуации к лету

РБК12:56

Голикова ответила на вопрос о сроках полного снятия ограничений

RT на русском09:50

Правительство дало прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом

Lenta.ru09:35

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Интерфакс09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
287
Путешествия

В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну

Власти Турции решили ввести с июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Нури Мехмет Эрсой изданию Hurriyet.
Взгляд.ру 09:26
55
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
54
Игры

Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater.
News.ru 12:14
3
Авто

Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe вчера в 23:46
Общество

В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
49
Киберспорт

Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2

Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ 15:33
1
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1K
Игры

Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
Игромания.ру 13:12
1
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
4K
Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
13
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
1
Общество

В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

В Москве скончались ещё 53 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.
RT на русском 15:10
109
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
131
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
11
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
221
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1K
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
16
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
1
Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Космос

В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера

V-kosmose.com вчера в 08:28
3
Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
1
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
352
Здоровье

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
3
Общество

Демократы США опубликовали новый пакет помощи бизнесу на $3 трлн

Проект нового стимулирующего пакета для экономики объемом $3 трлн, планируемый к обсуждению в Конгрессе 15 мая, опубликовали демократы Палаты представителей 12 мая, сообщает The Hill.
ИА Красная Весна 13:30
Происшествия

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

РИА Новости 13:37
Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
13
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
32
Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное