Коронавирус
REGNUMВице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Голикова отметила, что новая коронавирусная инфекция является незнакомой и на 100% предсказать развитие эпидемиологической ситуации невозможно. Однако вице-премьер выразила надежду, что к лету жизнь наладится.
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Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Газета.Ru 12:54
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Политика
В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет
Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Здоровье
Российский препарат от коронавируса проходит клинические испытания
Российский препарат от COVID-19 испытывают уже 11 центров, наблюдая положительную динамику.
ПолитРоссия 05:33
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Что касается Китая, то и ему такое противостояние вряд ли будет по душе.
Planet Today 07:59
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Общество
Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей
В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
Тюменская область сегодня 08:00
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.
Киноафиша России 05:42
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00