Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда российские граждане смогут вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS. По словам чиновницы, это должно случиться уже летом.

Голикова сказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни

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